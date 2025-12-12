Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda geçtiğimiz yıllarda Türk-İş heyetinden 5 kişinin katılımıyla yapılıyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını görüşmek için bugün ilk toplantısını yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıya işçi temsilcileri davet edildi. Türk-İş heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren yazının Bakanlığına sunulması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından ise Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay gündeme geldi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY KİMDİR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 1954 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. Donatım İlkokulu’ndan mezun olan Atalay, 1968 yılında TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikasında işbaşı yaptı. 1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilciliğine getirildi.

1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliğine ve 1992 yılında ise Şube Başkanlığına seçildi. Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçildi. 2003, 2007, 2011 ve 2015’de bu göreve yeniden seçildi. Aralık 2002’de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi. 19, 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi.

3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında ise Genel Başkanlık görevine tekrar seçilmiştir. Atalay, evli ve üç çocuk babasıdır.