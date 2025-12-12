Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Başarılı futbol kulübü küme düştü, taraftar çıldırdı! 3 küçük çocuk stadyumu ateşe verdi

Finlandiya'nın başarılı futbol kulübü FC Haka'nın stadyumu ateşe verildi. Yangında tribün ve saha zarar gördü. Suçluların 15 yaşın altında olması nedeniyle cezai sorumluluğu üstlenmezken, tazminat kaçınılmaz gibi duruyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 14:12

'nın en üst ligi Veikkausliiga'da 9 lig şampiyonluğu ve en başarılı kulüplerinden biri olan FC Haka kulübünün haftalar önce küme düşmesinin ardından Tehtaan Kentta Stadyumu, geçtiğimiz pazar günü 15 yaşından küçük 3 taraftar tarafından ateşe verildi.

Yangında bir tribün ve alevlerin sıçradığı sahanın bir kısmı küle döndü. FC Haka Başbakanı Marko Laaksonen, maliyetin henüz hesaplanmadığını, ancak önemli miktarlarda olacağını belirtti. Olay, sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

Başarılı futbol kulübü küme düştü, taraftar çıldırdı! 3 küçük çocuk stadyumu ateşe verdi

CEZAİ SORUMLULUK YOK AMA TAZMİNAT KAÇINILMAZ

Finlandiya yasaları 15 yaşın altındakileri cezai kovuşturmadan muaf tutuyor. Ancak polisten yapılan açıklamada, "Cezai sorumluluğun olmaması, tazminat yükümlülüğünden muafiyet anlamına gelmez. Finlandiya'da tazminat yükümlülüğü için asgari yaş sınırı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

İngilizce adıyla "Factory Field" olarak bilinen ve 1934 yılında inşa edilen 3 bin 200 seyirci kapasiteli stadyum, yaklaşık 20 bin nüfuslu Valkeakoski kasabasının merkezinde yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu! Çok sayıda ölü var
Kavga edip evi ateşe verdi! 9 katlı bina alevlere teslim oldu!
ETİKETLER
#Finlandiya
#çocuklar
#Fc Haka
#Veikkausliiga
#Stadyum Yangını
#Küme Düşüş
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.