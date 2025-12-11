Kavga edip evi ateşe verdi! 9 katlı bina alevlere teslim oldu!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs, evini ateşe verdi. 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

9 KATLI APARTMADA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’ Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

ÇOCUKLARINI ALIP EVİ ATEŞE VERDİ

Yangının ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı, çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.