Mazota indirim gelecek mi, var mı? 12 Aralık akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerinin her gün takip ettiği akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleyenler güncel fiyatları inceliyor. Cumartesi günü motorine 2 liralık indirim uygulanacak.

MAZOTA İNDİRİM GELECEK Mİ, VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarının günden güne değişmesi ile beraber araç sahipleri de güncel fiyatları araştırıyor. Motorine indirim beklenirken indirimin 2 lira olacağı da tahmin ediliyor. Motorinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren indirim uygulanması bekleniyor. Böylece Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi beklenmekte.

Şu an için mazota indirime dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre mazot fiyatları normal fiyatında devam edecek.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sahiplerine sevindiren haber geldi. Motorinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 liralık indirim uygulanacak. Şu an için benzin ve mazot indirimi hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.