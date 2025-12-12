Menü Kapat
13°
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Mazota indirim gelecek mi, var mı? 12 Aralık akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden otomobil sahipleri için sevindiren haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine indirim uygulanacak. Motorin indirimi sonrasında ise gözler benzin indirimine çevrildi.

Mazota indirim gelecek mi, var mı? 12 Aralık akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerinin her gün takip ettiği akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleyenler güncel fiyatları inceliyor. Cumartesi günü motorine 2 liralık indirim uygulanacak.

MAZOTA İNDİRİM GELECEK Mİ, VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarının günden güne değişmesi ile beraber araç sahipleri de güncel fiyatları araştırıyor. Motorine indirim beklenirken indirimin 2 lira olacağı da tahmin ediliyor. Motorinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren indirim uygulanması bekleniyor. Böylece 'da 54,13 liraya, 'de ise 54,47 liraya gerilemesi beklenmekte.

Şu an için mazota indirime dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre fiyatları normal fiyatında devam edecek.

Mazota indirim gelecek mi, var mı? 12 Aralık akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sahiplerine sevindiren haber geldi. Motorinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 liralık indirim uygulanacak. Şu an için benzin ve mazot indirimi hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

