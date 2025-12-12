Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ahmet Çakar savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı!

'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan, ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelmişti. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 15:45

Futbolda ve şike soruşturması nedeniyle gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle, anjiyo olan ardından da taburcu edilen , bugün bir kez daha kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olan Çakar bugün bir kez daha kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı'na getirildi.

Ahmet Çakar savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı!

AHMET ÇAKAR SERBEST BIRAKILDI!

İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan Ahmet Çakar serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde hakkında gözaltı kararı çıkan Ahmet Çakar, rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırılınca gözaltı kararı kaldırılmıştı.

20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

Ahmet Çakar savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı!

Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.

Ahmet Çakar savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı!

Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

