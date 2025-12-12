Menü Kapat
Ukrayna Donbas krizi için bir çözüme çok yakın! Barış için yeni gelişme

Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna'daki 'Donbas krizi' için Kiev'in bir çözüme yakın olduğunu yazdı. Donbas, silahsızlandırılmış bölge olabilir.

Ukrayna Donbas krizi için bir çözüme çok yakın! Barış için yeni gelişme
, ve arasındaki 'Donbas krizi' için Kiev'in bir çözüme yakın olduğu öne sürüldü. Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna'nın Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölgenin kurulmasını kabullendiğini iddia etti.

Gazete, söz konusu adımın ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği barış planına revize şekilde dahil edildiği ve Avrupalı liderlerin de desteğini aldığını belirtti.

Ukrayna Donbas krizi için bir çözüme çok yakın! Barış için yeni gelişme

''HER İKİ TARAF DA SİLAHSIZLANDIRILMALI''

Gazeteye konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Cephe hattının her iki tarafında silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması gerekir. Mantıksal ve hukuki olarak, tüm silahlar mı yoksa sadece ağır silahların mı geri çekilmesi gerektiğinin de belirlenmesi lazım." dedi.

Üçüncü tarafların hangi konumda olacağının net bir şekilde belirlenmesi gerektiğine işaret eden Podolyak, "Bu, çatışmayı sona erdirmek için doğal bir yöntem olur. Ancak bölgenin bir kısmının ne yazık ki fiilen Rus işgali altında kalacağı ve her halükarda bir ayrılık hattının kurulacağı da bilinmektedir." diye konuştu.

Podolyak, Ukraynalıların denetim gücüne ABD'nin de katılımını tercih edeceklerini söyledi.

Ukrayna Donbas krizi için bir çözüme çok yakın! Barış için yeni gelişme

''DONBAS'IN TAMAMININ VERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili kararın Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini belirtmiş, 20 maddelik bir planla ilgili hala üzerinde soru işaretleri olan konular var. Özellikle topraklar meselesi çok hassas. Ruslar, Donbas'ın tamamını istiyor ama biz bunu elbette kabul etmiyoruz." demişti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşmelerde hangi toprak düzenlemesinin kabul edebileceğine sadece Ukrayna hükümetinin karar verebileceğini söylemişti.

Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya mesajlarını verdi: Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Ukrayna Donbas krizi için bir çözüme çok yakın! Barış için yeni gelişme
#ukrayna
#rusya
#abd
#barış görüşmeleri
#Donbas Krizi
#Silahsızlandırma
#Toprak Bütünlüğü
#Dünya
