 Berkay Alptekin

Eurovision'da İsrail krizi büyüyor! Küresel çapta imza kampanyası başlatıldı

Gelecek sene Avusturya'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılacak olması dünya çapında büyük tepkilere neden oldu. İsrail'in yarışmadan men edilmesi için imza kampanyası başlatılırken, 609 bin kişi kampanyaya destek verdi.

12.12.2025
12.12.2025
'in şarkı yarışmasına katılmasının izin verilmesi sonrası Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz'da imza kampanyası başlatıldı.

Avrupa Yayın Birliğine (EBU) ve tüm yayıncılara hitaben yapılan açıklamada, "İsrail'in katılımına karşı acilen sesinizi yükseltmenizi talep ediyoruz. Yayıncılar, Rusya'ya yaptıklarını İsrail'e de yapmalı. İsrail hükümeti, 'deki sivillere yönelik acımasız saldırılarını sonlandırıp, gazetecileri ve ailelerini hedef almayı bırakıp, uluslararası insani hukuka uymaya başlayana kadar İsrail'in katılımını yasaklamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma, ateşkese rağmen her gün devam eden saldırılarına rağmen İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verildiği, bu yüzden Eurovision'u etme kararı alan ülkelerin bulunduğu hatırlatıldı.

Organizatörlerin kararı değiştirmesi için daha fazla ülkenin bu yolu izlemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, hemen yarışmadan çekilmeleri için ulusal yayıncılara baskı uygulanması gerektiği belirtildi.

İMZA KAMPANYASINA 609 BİN KİŞİ KATILDI

Açıklamada, "Filistinlilere yönelik apartheid ve acımasız zulüm devam ederken, İsrail'in şarkı ve ışıklarla suçlarını örtbas etmesine izin veremeyiz. Gelecek yıl, İsrail'e Eurovision yok, onların suçlarına ortaklık yok." denildi.

İmza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 609 bin kişi katıldı.

EBU, 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti. EBU Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

