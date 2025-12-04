Eurovision 2026'da İsrail gerilimi! Dört ülke katılmayacak

Filistin'e saldırılarını sürdürmeye devam eden İsrail, Eurovision 2026 öncesi protesto ediliyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay verdi.

ÜÇ ÜLKEDEN KARAR

Bu karar sonrası üç ülke şarkı yarışmasından geri adım attı. İspanya, Hollanda ve İrlanda Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu.

Slovenya da İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay verilmesinin ardından Eurovision 2026'ya katılmayacağını duyurdu.