Dünya Kupası kura çekimi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası yolunda play-off'larda mücadele edecek olan A Milli Takım, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası gruplarına dâhil olacak.

Gerçekleşecek olan kura çekimiyle birlikte A Milli Takım'ın muhtemel grubu da netleşmiş olacak.

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.

Tek maç eleme yöntemiyle oynanacak etapta milliler, sahasında Romanya'yı yenmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da düzenlenecek.

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada bulunacak.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yani yarın yapılacak.

Kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak aktarılacak.