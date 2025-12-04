Dünya Kupası kura çekimi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kategoriler
2026 Dünya Kupası yolunda play-off'larda mücadele edecek olan A Milli Takım, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası gruplarına dâhil olacak.
Gerçekleşecek olan kura çekimiyle birlikte A Milli Takım'ın muhtemel grubu da netleşmiş olacak.
Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.
Tek maç eleme yöntemiyle oynanacak etapta milliler, sahasında Romanya'yı yenmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da düzenlenecek.
Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada bulunacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yani yarın yapılacak.
Kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.
Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak aktarılacak.