Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödemeleri başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 kış sezonunda geliri sınırlı hanelerin artan ısınma masraflarına karşı korunması için yeni bir destek programını resmi olarak başlattı.

Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılmayacak, doğrudan fatura üzerinde indirim biçiminde uygulanacak.

Bu yöntem, desteğin doğrudan hedef doğrultusunda kullanılmasını güvence altına alıyor.

Sistem, Aralık ayından itibaren üçer aylık periyotlarla işlemeye devam edecek ve kışın en yoğun hissedildiği Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde düzenli destek sağlanacak.

KIŞ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kış destek ödemeleri 4 Aralık (bugün) itibarıyla başlıyor.

İlk indirimler 15 Aralık 2025 tarihinde Doğal Gaz faturalarına yansımaya başlayacak.

KIŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Kış destek ödemeleri, gelir seviyesi düşük, sosyal güvencesi olmayan ve ısınma giderlerinde zorlanan hanelere öncelik tanıyor.

Temel şartlar şöyle:

Hane başına aylık gelir, asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olmalı. Engelli veya yaşlı bireylerin bulunduğu hanelerde bu sınır esnetilebiliyor.

En az bir çocuk (0-18 yaş) veya engelli birey barındıran aileler öncelikli. Tek başına yaşayan yaşlılar da (65 yaş üstü) kapsama dâhil ediliyor.