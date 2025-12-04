Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödemeleri başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kış dönemlerinde düşük gelirli ailelerin ısınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla 2022’den bu yana sürdürdüğü yardımlar kış aylarının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödemeleri başladı mı?
04.12.2025
04.12.2025
saat ikonu 20:09

, 2026 kış sezonunda geliri sınırlı hanelerin artan ısınma masraflarına karşı korunması için yeni bir destek programını resmi olarak başlattı.

Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılmayacak, doğrudan fatura üzerinde indirim biçiminde uygulanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödemeleri başladı mı?

Bu yöntem, desteğin doğrudan hedef doğrultusunda kullanılmasını güvence altına alıyor.

Sistem, Aralık ayından itibaren üçer aylık periyotlarla işlemeye devam edecek ve kışın en yoğun hissedildiği Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde düzenli destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödemeleri başladı mı?

KIŞ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kış destek ödemeleri 4 Aralık (bugün) itibarıyla başlıyor.

İlk indirimler 15 Aralık 2025 tarihinde faturalarına yansımaya başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödemeleri başladı mı?

KIŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Kış destek ödemeleri, gelir seviyesi düşük, sosyal güvencesi olmayan ve ısınma giderlerinde zorlanan hanelere öncelik tanıyor.

Temel şartlar şöyle:

Hane başına aylık gelir, asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olmalı. Engelli veya yaşlı bireylerin bulunduğu hanelerde bu sınır esnetilebiliyor.

En az bir çocuk (0-18 yaş) veya engelli birey barındıran aileler öncelikli. Tek başına yaşayan yaşlılar da (65 yaş üstü) kapsama dâhil ediliyor.

#asgari ücret
#doğal gaz
#faturalar
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kış Desteği
#ısınma Yardımı
#Gelir Desteği
#Aktüel
