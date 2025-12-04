Menü Kapat
Kamuda üst düzey yöneticiler kimler? 30 bin TL seyyanen zam yapılacak

Kamuda üst düzey yöneticilere 30 bin TL zam! Kamuda görev yapan bazı üst düzey yöneticilere 30 bin liralık seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması halinde kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 30 bin yöneticinin maaşına ek zam olarak yansıyacak. İşte 30 bin TL seyyanen zam alacak kamuda üst düzey yöneticiler…

04.12.2025
04.12.2025
saat ikonu 19:23

Plan ve Komisyonu’nda 2026 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin ardından kamuda belirli yönetici kadrolarına yapılmasına ilişkin teklif komisyonda kabul edildi.

KAMUDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE ZAM

Komisyondan geçen düzenleme, kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman pozisyonlarında bulunan yöneticilere 30 bin liralık ek ödeme yapılmasını içeriyor. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde düzenlemeden Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları, SGK ve AFAD başkan yardımcıları gibi geniş bir yönetici grubu yararlanacak. Ayrıca TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, bakanlık müşavirleri, il müdürleri, bölge müdürleri ve il emniyet müdürleri de kapsamındaki kadrolar arasında yer alıyor.

Düzenleme ile birlikte kurumlarının merkez teşkilatında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör ve kontrolör gibi denetim kadroları da ek ödemeden faydalanacak. Bunun yanında TBMM yasama uzmanları, stenograflar, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları, aktüerler, Dışişleri meslek memurları ve konsolosluk ile ihtisas memurları da seyyanen zam listesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanları ile kurul üyeleri gibi çeşitli üst düzey yöneticiler de ek zam kapsamındaki diğer isimler arasında.

KAMUDA MEMURLARA 30 BİN ZAM KİMLERE?

Seyyanen zammın kapsamı yalnızca belirli kadrolarla sınırlandırıldığı için , işçi ve emekliler bu artıştan yararlanamayacak. Düzenleme yaklaşık 30 bin üst düzey yöneticiyi kapsıyor. Komisyonun kabul ettiği teklif, yalnızca yöneticilik görevini yürüten ve mevzuatta belirtilen pozisyonlarda yer alan kişilere ek ödeme yapılmasına imkan tanıyor.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Memur-Sen, ek ödemenin tüm kamu görevlilerini kapsaması gerektiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu. Sendika, yalnızca belirli kadrolara sağlanan seyyanen artışın yeterli olmadığını ifade ederek düzenlemenin genişletilmesi gerektiğini savundu. Teklifin TBMM Genel Kurulu'na gelmesiyle birlikte hangi kesimlerin kapsama dahil edilip edilmeyeceği kesinleşmiş olacak.

KAMUDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KİMLERDİR?

Kamuda üst düzey yönetici olarak kabul edilen isimler arasında TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı ve bakanlıklara bağlı rehberlik-denetim birimlerinin başkanları bulunuyor. Bunun yanı sıra büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, genel müdürler ve çeşitli kurum başkan yardımcıları da üst düzey yönetici tanımına dahildir.

Ayrıca TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı müşavirleri, bakanlıkların il ve bölge müdürleri, defterdarlar, il emniyet müdürleri ile il müftüleri de bu kapsamda yer almaktadır. Merkez teşkilatlarında görev yapan uzmanlar, uzman yardımcıları ve denetim kadrolarında çalışan personeller de üst düzey yönetici statüsündeki pozisyonlar arasında gösterilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve kamu denetçiliği görevlerinde bulunan yöneticiler de listede yer alan diğer isimlerdendir.

ÜST DÜZEY MEMURLAR KİMLER?

Üst düzey memurlar, kamu kurumlarının merkez teşkilatlarında görev alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, kontrolör ve iç denetçi gibi kadroları kapsıyor. Bununla birlikte TBMM’de görev yapan yasama uzmanları ve stenograflar da üst düzey memur olarak değerlendirilen personel arasında bulunuyor. Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları, aktüerler ve Dışişleri meslek memurları da bu kategoriye dahil edilen meslek gruplarıdır.

Merkezde görevli valiler, kurul başkanları, strateji geliştirme başkanları ve bu görevleri yerine getiren diğer yöneticiler de üst düzey memur pozisyonunda yer alıyor. Birinci sınıf olup 1. derecenin dördüncü kademesinden aylık alan personel ile 1. dereceden aylık alan diğer yöneticiler de bu sınıfta sayılmaktadır. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personeller ise özel görevleri gereği üst düzey memur listesinde yer alan diğer gruptur.

#zam
#tbmm
#memur
#bütçe
#seyyanen zam
#kamu
#Yönetici Atamaları
#Aktüel
