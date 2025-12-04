Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Spor
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! Kasımpaşa resmen açıkladı

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Belözoğlu, Kasımpaşa SK'nın teknik direktörü oldu. Gelişme, kulüpten yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! Kasımpaşa resmen açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
18:13
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
18:47

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa SK'da teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi. Belözoğlu ile anlaşmaya varan kulüp, gelişmeyle ilgili açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! Kasımpaşa resmen açıkladı

Belözoğlu'nun teknik direktörlük sözleşmesine imza attığı Kasımpaşa SK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

https://x.com/kasimpasa/status/1996596074274808130

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR KARNESİ

Emre Belözoğlu’nun en son görev yaptığı Antalyaspor teknik direktörlüğündeki performansı şu şekilde:

Toplam maç: 28

Galibiyet: 9

Beraberlik: 6

Mağlubiyet: 13

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
