Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Viyana'da Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü.