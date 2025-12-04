AUZEF final sınavı ne zaman? Final ve bütünleme takvimi

Kategoriler
İstanbul Üniversitesi AUZEF Ara Sınavları tamamlanmasının ardından gözler Final sınavlarına yönelmişti.
AUZEF bitirme ve bütünleme sınavlarına ilişkin takvimi ilan etti.
AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) yerleri henüz duyurulmadı.
Konuya dair duyuru yapıldığında sınav giriş sorgulama bağlantısı üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi AUZEF 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
Bütünleme Sınavı ise 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlanacak.