Almanya'dan İsrail'e skandal Eurovision desteği! Başbakan Merz: Onlar katılmazsa biz de katılmayız

Gazze'de en az 67 bin kişinin ölümüne neden olan İsrail'e, Eurovision konusunda Almanya'dan skandal bir destek geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD'ye verdiği röportajda, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almaması durumunda Almanya'nın da katılmayacağını söyledi.

Almanya'nın aksine İspanya ise İsrail'in yarışmaya katılması durumunda, yarışmadan çekileceğini belirtti. Fransa ise yarışmaya katılacağını duyurdu. Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya gibi bazı Avrupa ülkeleri de İsrail'in men edilmemesi durumunda Eurovision'a katılmama tehdidinde bulundu. Danimarka ise İsrail katılsa da yarışmada kalacağını, ancak 'katılım koşullarını yeniden değerlendireceğini' açıkladı.

İSRAİL'İN KATILIMI İÇİN OY ÇAĞRISI

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in 2026 yılında Eurovision'a katılması konusunda 68 üye yayıncıya 'Oylama yapalım' çağrısında bulundu. İsrail’in yarışmadan çıkarılması için yapılacak oylamada kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirildi. Eğer üyelerin yüzde 50'sinden fazlası İsrail aleyhinde oy kullanırsa İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılamayacak.

Oylamaya sadece yarışmaya aktif katılan ülkeler değil, EBU üyesi yayıncılar da dahil olacak. Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanabilecek.