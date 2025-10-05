İsrail ve Hamas arasındaki Gazze Planı, Tel Aviv'i karıştırdı! Aşırı sağcı bakanlar tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı, İsrail tarafından onaylandı. Hamas ise esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı. Hamas'ın kısmi olarak plana onay vermesinin ardından İsrail karıştı. Tel Aviv yönetimi kararı tepkiyle karşıladı.

''CİDDİ HATA'' TEPKİSİ

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu’nun İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’yi işgalinin sonlandırılması kararını kabul etmesini eleştirerek, "Başbakan Netanyahu’nun saldırıları sonlandırma ve müzakere yürütme kararı ciddi bir hatadır" dedi.

BEN GVİR TEHDİTLER SAVURDU

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise, "Eğer rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas varlığını sürdürmeye devam ederse Otzma Yehudit hükümetten ayrılacaktır. Biz, ebedi bir utanç olacak bir ulusal mağlubiyetin parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN GAZZE PLANI İÇİN CEVAP GELMİŞTİ

Hamas dün ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bir hafta içinde Gazze'deki İsrailli canlı ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun "Gazze'nin derinlerinde işgalinin süreceğini" ileri sürmüştü.