Gazze'de ateşkes için İsrail ve Hamas heyetleri Mısır'da: Müzakereler başlıyor

İsrail katliamlarıyla on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de barış umudu yeniden baş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı, bugün İsrail ve Hamas heyetleri tarafından görüşülecek. Ateşkes ve rehine takasını içeren plan için Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakereler başlıyor.

Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır’a ulaştığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı.''

ASKERLERİN ÇEKİLMESİ VE REHİNELER ÖNCELİKLİ

Gazze Planı'na dair son gelişmelerde, İsrail planı kabul ettiğini, Hamas ise planda değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kahire'deki görüşmelerde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) çekileceği bölgeler ve esirlerin durumu ilk olarak ele alınacak. Görüşmelere ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner de katılacak. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.

TRUMP BİR AN ÖNCE ATEŞKES İSTİYOR

ABD Başkanı Trump ön görüşmelerin iyi geçtiğini, hızlı ilerlediğini ve bu hafta içinde ilk aşamanın tamamlanmasını istediğini söyledi. Trump "Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum. Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey." dedi.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağına ilişkin soruya ise "Evet, Bibi bombardımanı sonlandıracak." cevabını verdi. "Hamas'ın ne kadar ciddi olduğunu yakında anlayacağız" diyen Donald Trump , "Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Gazze'de savaş henüz bitmedi" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "rehinelerin serbest bırakılmasına dair teknik detayların netleştirilmesi" için Kahire'ye müzakere heyeti gönderdiğini söyledi. Netanyahu, "Kısa süre içinde rehinelerin serbest bırakıldığını açıklamayı umuyorum." diye konuştu.