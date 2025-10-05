İsrail: Gazze'de ateşkes yok! Sadece bazı saldırılara ara verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı'nı, İsrail'in onaylamasının ardından Hamas ise kısmi bir onay verdi. Hamas esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı. Fakat Gazze Planı'na rağmen bombardımanlar durmadı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Hükümet Sözcüsü ise ''Gazze'de ateşkes yok'' diyerek saldırıları savundu. ''Sadece bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu'' diyen İsrail Sözcüsü, Mısır'daki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Mısır'a gidecek heyetin bugün yola çıkacağını söyleyen sözcü, görüşmelerin yarın başlamasının beklendiğini ifade etti.

HEYETLER MISIR'DA BİR ARAYA GELECEK

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerin Mısır’da gerçekleştirileceği teyit edildi. Bakanlığın açıklamasında, taraflar arasındaki dolaylı müzakerelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkenin desteklediği barış planı kapsamında gerçekleştirilecek olan rehine takasına ilişkin detayların görüşülmesi için düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, müzakerelerin "Mısır’ın Gazze’deki İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik, arabulucularla koordinasyon içinde yürüttüğü devam eden çabalarının bir parçası" olduğu aktarıldı.