ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: İktidarda kalırsa yok edilecekler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki katliamlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Gazze Planı'nın aksine Hamas'ın iktidarda kalması durumunda yok edileceğini söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise bombardımanı bitirmeye hazır olduğunu ifade etti.

CNN International'a açıklamalarda bulunan ABD lideri, önerdiği ateşkes planını ilerletmek için yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Trump'a, Senatör Lindsey Graham’ın, Hamas'ın “silahsızlanmayı reddettiği, Gazze’yi Filistin kontrolünde tutmakta ısrar ettiği ve rehinelerin serbest bırakılmasını müzakerelere bağladığı” yönündeki değerlendirmesi soruldu.

''CİDDİ OLUP OLMADIKLARINI GÖRECEĞİZ''

Trump, Graham'in Hamas'a yönelik suçlamalarına ilişkin, “Öğreneceğiz. Bunu ancak zaman gösterecek!” değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı, Hamas’ın ciddi olup olmadığının yakında netleşeceğini ifade etti.

Ateşkes planının hayata geçmesi konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Trump, bunun için çok çalıştığını bildirdi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’deki bombardımanın sonlandırılması ve kendisinin ortaya koyduğu "daha geniş vizyonun" desteklenmesi konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

GAZZE PLANI'NDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

20 maddelik Gazze Planı’nın şartlarının "esnekliğe açık" olup olmadığı sorusu üzerine Trump, "Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır. Ama Hamas'ın planı harika. Yıllardır bir plan için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz. Müzakereler şu anda devam ediyor, muhtemelen birkaç gün sürecek ve insanlar bundan çok memnun" dedi.