ABD Başkanı Trump: Netanyahu çok ileri gitti!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Netanyahu'nun "çok ileri gittiğini" ve bu nedenle "dünya genelinde çok destek kaybettiğini" ifade etti.

"ERDOĞAN ÇOK YARDIM ETTİ"

ABD Başkanı Trump, kaybedilen bu desteği geri getirme sözü verdi. Trump Gazze Şeridi'ndeki barış planına ilişkin, "Netanyahu'ya 'Bu senin zafer şansın' dedim. O da sorun etmedi. Etmemeli zaten" dedi. Trump, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda çok yardım ettiğini ifade etti.

"DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Trump, "İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek" dedi.