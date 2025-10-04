Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Banu İriç

Trump'tan Hamas uyarısı: Gecikmesine müsaade etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dakika açıklamasına göre İsrail'in Gazze'de bombalamayı bırakmasını takdir ettiğini ifade ederek Hamas'a harekete geçmesi yönünde çağrı yaptı.

AA
04.10.2025
04.10.2025
'de ateşkes planı üzerine yeni açıklama yapan ABD Başkanı , ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yaparak "'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." dedi.

Trump, "Gecikmelere veya Gazze'nin tekrar tehdit oluşturmasına yol açacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğim. Hadi bunu hemen bitirelim Herkes adil muamele görecek." ifadeleriyle 'ı uyardı.

Trump'tan Hamas uyarısı: Gecikmesine müsaade etmeyeceğiz

"TÜM İHTİMALLER BOŞA ÇIKABİLİR"

Hamas'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, aksi takdirde "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Tehdit oluşturacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğini belirten Trump, paylaşımında, "Hadi bu işi hemen bitirelim. Herkes adil muamele görecek." ifadesine yer verdi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

