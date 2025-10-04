Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımız yola çıktı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşüyle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir." ifadelerini kullandı.

''ÜÇÜNCÜ ÜLKELER BİZİMLE TEMAS KURDU''

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Geçmişte de üçüncü ülkelere çeşitli insani krizlerden, çeşitli doğal felaketlerden kurtarma tahliye edilmesi konusunda çok yardım sağlamıştık. Bu defa da üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular. Biz imkanlar çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının da İsrail'den ayrılması için yardım sağlamaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklamalarına şöyle devam etti:

"İsrail’de tutulan vatandaşlarımızın bugün ülkemize transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülmektedir.