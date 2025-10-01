Sumud Filosu'na kuşatma: Türk aktivistler anlattı

Gazze’ye yaklaşan küresel Sumud Filosu’na İsrail’den deniz kuşatması geldi. İsrail gemilere baskın düzenleyip gözaltı işlemleri yaptı. İsrail, filoya tazyikli suyla müdahale ederken, gözaltındakilerin sağlıklı olduğunu paylaştı. Baskın sırasında Türk aktivistler TGRT Haber’e mesaj gönderdi.

Türk Aktivist İkbal Gürpınar şunları söyledi:

“Yakınımızdan geçiyorlar ve yelkenli olduğu için dalga oluşturup bizi etkiliyorlar. Gözümüzü tavşanın gözünü kör edecek kadar büyük ışıklar tutuyorlar. Gövde gösterisi yapıyorlar. İçerisi asker dolu.”

Öte yandan bazı gemilerin Gazze’ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.