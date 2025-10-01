Örümcek adam gibi hırsız!

Samsun'da film sahnelerini aratmayan hırsızlık kameralara yansıdı. 39 yaşındaki A.., İzmit’ten Samsun’a gelerek bir bekar evine yerleşti. Ancak turistik gezi yapmak yerine, sokak sokak dolaşıp evleri gözetledi. Balkonlara tırmanarak hırsızlık girişiminde bulundu. A.K.’nin hırsızlık için keşif yaparken ve balkona tırmanırken güvenlik kameralarına yakalandığı anlar, saniye saniye kaydedildi.