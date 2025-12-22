Euro kritik eşiği aştı! İşte 22 Aralık 2025 güncel döviz kuru

Kategoriler
Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcıların gözü kulağı güncel döviz kurlarında. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Yeni haftada dolar ve euro kuru yükselişe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 22 Aralık güncel fiyatlar...
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar alış fiyatı: 42,7963
Dolar satış fiyatı: 42,8332
EURO NE KADAR OLDU?
Euro alış fiyatı: 50,1803
Euro satış fiyatı: 50,2367