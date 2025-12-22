Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın kritik seviyeyi aştı: İşte 22 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatlarındaki yükseliş 22 Aralık Pazartesi gününde de devam ediyor. Geçen haftayı yükselişle kapatan altın yeni haftayı da yükselişle açtı. Gram altın 6 bin seviyesini aşarak rekor kırdı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Aralık Pazartesi 2025 altın fiyatları..
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.382,64
Satış: 4.383,22
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.023,00
Satış: 39.606,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.499,00
Satış: 19.925,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.035,66
Satış: 6.036,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.759,00
Satış: 9.981,00