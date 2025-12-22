Altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın kritik seviyeyi aştı: İşte 22 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş 22 Aralık Pazartesi gününde de devam ediyor. Geçen haftayı yükselişle kapatan altın yeni haftayı da yükselişle açtı. Gram altın 6 bin seviyesini aşarak rekor kırdı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Aralık Pazartesi 2025 altın fiyatları..