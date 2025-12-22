Amedspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de bu akşam Amedspor ile Bodrumspor mücadele edecek. Nefes kesen maç öncesinde ise yayınlandığı kanal araştırıldı. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka 20.00'de başlayacak.
Bodrum FK, son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadelesine devam ediyor. 22 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı TRT Spor kanalında canlı olarak izleyebilecek.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam Amedspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Bodrum FK: Sousa, Mert, Ajeti, Furkan, Imeri, Ahmet, Mohammed, Yusuf, Brazao, Seferi, Ali
Amedspor: Erce, Murat, Mehmet, Kahraman, Hasan Ali, Poko, Aytaç, Dia Saba, Traore, Moreno, Diagne