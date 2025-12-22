Amedspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de bu akşam Amedspor ile Bodrumspor mücadele edecek. Nefes kesen maç öncesinde ise yayınlandığı kanal araştırıldı. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka 20.00'de başlayacak.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK, son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadelesine devam ediyor. 22 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı TRT Spor kanalında canlı olarak izleyebilecek.

AMEDSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

AMEDSPOR BODRUMSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bodrum FK: Sousa, Mert, Ajeti, Furkan, Imeri, Ahmet, Mohammed, Yusuf, Brazao, Seferi, Ali

Amedspor: Erce, Murat, Mehmet, Kahraman, Hasan Ali, Poko, Aytaç, Dia Saba, Traore, Moreno, Diagne