Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Amedspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu

Trendyol 1. Lig'de bu akşam oynanacak olan Amedspor Bodrumspor maçına saatler kala hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği 1. Lig'de bugünün maç programına göre Amedspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. İki takım da galibiyeti hedeflerken maçın yayın bilgileri de duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Amedspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 09:27

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bu akşam ile mücadele edecek. Nefes kesen maç öncesinde ise yayınlandığı kanal araştırıldı. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka 20.00'de başlayacak.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK, son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadelesine devam ediyor. 22 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşma ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı TRT Spor kanalında canlı olarak izleyebilecek.

Amedspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu

AMEDSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam Amedspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Amedspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu

AMEDSPOR BODRUMSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bodrum FK: Sousa, Mert, Ajeti, Furkan, Imeri, Ahmet, Mohammed, Yusuf, Brazao, Seferi, Ali

Amedspor: Erce, Murat, Mehmet, Kahraman, Hasan Ali, Poko, Aytaç, Dia Saba, Traore, Moreno, Diagne

ETİKETLER
#Futbol
#amedspor
#canlı yayın
#bodrumspor
#trt spor
#Trendyol 1. Lig
#Trendyol Lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.