Cemal Özgörkey'in 32 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti! Savcılık ölüm sebebini açıkladı

Sosyetenin sevilen isimleri Leyla-Ralfi Mizrahi çifti 5 ay önce oğullarını kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftten Leyla Mizrahi hafta sonu evinde ölü olarak bulundu. Savcılık 32 yaşındaki Mizrahi'nin ölüm sebebini açıkladı.

SOSYETEYİ YIKAN ÖLÜM

Henüz 32 yaşında olan ve beş aylık bir oğlu olan Leyla Hanım'ın ölümü, büyük üzüntüyle karşılandı. Acı haberi alır almaz neredeyse bütün sosyete, ölüm nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti.

LEYLA MİZRAHİ'NİN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı. İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.