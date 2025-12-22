Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cemal Özgörkey'in 32 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti! Savcılık ölüm sebebini açıkladı

Türkiye'nin en zengin ailelerinden İzmirli Özgörkey Ailesi'nin kızı Leyla Mizrahi, cumartesi sabahı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Sosyetenin tanınmış isminin ani vefatı yakın çevresinde büyük üzüntü ile karşılanırken, ölüm nedeni de merak konusu olmuştu. Savcılık, 32 yaşındaki Mizrahi'nin ölüm sebebini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cemal Özgörkey'in 32 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti! Savcılık ölüm sebebini açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 09:19

Sosyetenin sevilen isimleri Leyla-Ralfi Mizrahi çifti 5 ay önce oğullarını kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftten Leyla Mizrahi hafta sonu evinde ölü olarak bulundu. Savcılık 32 yaşındaki Mizrahi'nin sebebini açıkladı.

SOSYETEYİ YIKAN ÖLÜM

Henüz 32 yaşında olan ve beş aylık bir oğlu olan Leyla Hanım'ın ölümü, büyük üzüntüyle karşılandı. Acı haberi alır almaz neredeyse bütün sosyete, ölüm nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti.

Cemal Özgörkey'in 32 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti! Savcılık ölüm sebebini açıkladı

LEYLA MİZRAHİ'NİN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin olduğunu açıkladı. İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.

Cemal Özgörkey'in 32 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti! Savcılık ölüm sebebini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım Garipoğlu'nun 'uyuşturucu partilerine' katılanlar belli oldu! Dikkat çeken Derin Talu detayı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
21 Aralık Pazar reyting sonuçları 2025 || Sahtekarlar, Teşkilat, Bahar…Dün en çok ne izlendi?
ETİKETLER
#ölüm
#düğün
#kalp krizi
#Leyla Mizrahi
#Sosyete
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.