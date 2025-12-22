Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

28 OCAK'TA NETLEŞECEK

28 Ocak 2026’da netleşecek bu tanım yerli sanayimiz için kritik bir eşik. Bu durum otomotivle sınırlı kalmayacak, zamanla tüm sanayi kollarını etkileyebilecek bir yapıya sahip. Yatırım ortamımız için büyük risk taşıyan bu tanıma, Türkiye’nin de dâhil edilmesi ekonomimiz için hayati önem arz ediyor. Eğer Türkiye dışarıda bırakılırsa, Gümrük Birliği’nin sağladığı avantajlar ortadan kalkar ve bu yapı işlevini yitirir. Türkiye’nin teşvik mekanizmalarına dâhil edilmesi, hem bizim hem de Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücünü koruması için stratejik bir zorunluluktur” dedi.