Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

Aralık 22, 2025 09:19
1
Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

Avrupa Birliği, otomotiv sektörünü dönüştürme hedefiyle yeni bir politika paketini masaya koydu. “Daha temiz ve daha rekabetçi” söylemiyle sunulan düzenlemenin merkezine yerleştirilen “Made in EU” vurgusu ise serbest ticaret ilkelerinden çok korumacı refleksleri çağrıştırdı. Avrupa Komisyonu’nun bu adımı, AB içi üretimi kollarken; Türkiye gibi tedarik zincirine entegre ülkeler açısından otomotiv sanayisinden ihracata, istihdamdan cari dengeye kadar uzanan ciddi riskleri de beraberinde getirdi.

İhracatının yüzde 60’ından fazlasını Avrupa’ya yapan ve ülke ekonomimizin lokomotifi olarak nitelendirilen otomotiv sanayimizi yakından ilgilendiren gelişmenin detayları...

2
Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

Avrupa Komisyonu, Avrupa otomotiv sanayisini daha temiz ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen politika paketini kamuoyuyla paylaştı. Ancak paketin merkezinde yer alan “Made in EU” (AB’de üretilmiştir) vurgusu, korumacı bir ticaret duvarı örerken, Türk otomotiv sanayi ve ülke ekonomisi için de ciddi riskleri beraberinde getirdi.


 

3
Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

Ülkemizin toplam ihracatında yüzde 17 pay ile sektörel bazda en yüksek ihracatı gerçekleştiren otomotiv sanayisi, ihracatının yüzde 60’dan fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiriyor. Bu sebeple Otomotiv Paketi Türk otomotiv sanayisi ve ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

4
Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye ile AB arasındaki ticari bağa dikkat çekerek “Yıllardır süregelen karşılıklı kazanç ilişkisi sayesinde bugün AB’nin araç ithalatında 2. sırada, araç ihracatında ise 3. sırada yer alıyoruz. Sadece araç değil, tedarik sanayinde de çok büyük bir hacme sahibiz. 

5
Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

Bu nedenle AB’nin yeni politikaları, sektörümüz ve ekonomimiz için hayati bir önem taşıyor. Gündeme gelen “Made in EU” (AB’de üretilmiştir) şartı, Türk otomotiv sektörü için ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Teşviklerden yararlanmak için getirilen bu ön şartın; emisyon hedeflerinden elektrikli araç üretimine, filo yenilemelerinden vergi avantajlarına kadar pek çok alanı etkilemesi söz konusu. Avrupa Komisyonu, pazarın büyük çoğunluğunu oluşturan kurumsal araçlar için sadece “AB’de üretilen” modellere özel teşvikler vermeyi planlıyor.

6
Otomotiv sektöründe 'Made in EU' alarmı

28 OCAK'TA NETLEŞECEK 

28 Ocak 2026’da netleşecek bu tanım yerli sanayimiz için kritik bir eşik. Bu durum otomotivle sınırlı kalmayacak, zamanla tüm sanayi kollarını etkileyebilecek bir yapıya sahip. Yatırım ortamımız için büyük risk taşıyan bu tanıma, Türkiye’nin de dâhil edilmesi ekonomimiz için hayati önem arz ediyor. Eğer Türkiye dışarıda bırakılırsa, Gümrük Birliği’nin sağladığı avantajlar ortadan kalkar ve bu yapı işlevini yitirir. Türkiye’nin teşvik mekanizmalarına dâhil edilmesi, hem bizim hem de Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücünü koruması için stratejik bir zorunluluktur” dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.