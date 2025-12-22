Menü Kapat
Spor
 Murat Makas

Kupada derbi heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Her iki takımda eksik futbolcular dikkat çekiyor. Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 6 oyuncu ise derbi heyecanı yaşayabilir.

Kupada derbi heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler
AA
22.12.2025
22.12.2025
saat ikonu 09:31

ve 'nda dev derbide karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş'ı Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. İki dev takımda eksikler dikkat çekiyor.

Kupada derbi heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

Kupada derbi heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kupada derbi heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

Kupada derbi heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın sakatlık süreci netleşti!
