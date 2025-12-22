Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
 Baran Aksoy

Beşiktaş yıldız ismi mercek altına aldı! Yönetim ve teknik ekipten tam not

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 5. sırada bitiren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların, dünya devinde oynayan yıldız ismi mercek altına aldığı öğrenildi.

Beşiktaş yıldız ismi mercek altına aldı! Yönetim ve teknik ekipten tam not
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde 29 puan toplayan Beşiktaş, ligi 5. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte devre arası transfer dönemi heyecanla beklenirken, çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Kara Kartal cephesi, önceliğini sol bek, stoper, orta saha ve kaleci transferlerine verecek. Bunun yanı sıra hücum hattına kalite katabilecek bir futbolcu arayışı da devam ediyor.

Gündeme gelen isimlerden biri Inter forması giyen Luis Henrique oldu. Ancak Kartal'ın bu hedefe ulaşması kolay görünmüyor.

Beşiktaş yıldız ismi mercek altına aldı! Yönetim ve teknik ekipten tam not

BONSERVİS BEDELİ YÜKSEK GELDİ

Yedek kalmaktan şikayetçi olan Brezilyalı oyuncu, Dumfries'in sakatlığı sonrası art arda ilk 11'de forma şansı buldu. Söz konusu transferdeki bir diğer engel ise oyuncu için istenen 20-25 milyon Euro civarındaki bonservis bedeli.

Beşiktaş yıldız ismi mercek altına aldı! Yönetim ve teknik ekipten tam not

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kartal'ın Henrique ile ilgili durumu yakından takip ettiği öğrenildi. Yönetim ve teknik ekibin izleyip beğendiği, alınabilmesi halinde takım için çok iyi olacağı düşünülen yıldız futbolcu, hem sağ hem sol kanatta görev yapabiliyor.

