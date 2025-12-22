Endonezya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Başkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine giden otobüs, kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı ardından yan yattı. 34 yolcu taşıyan yolcu otobüsünde bazı yolcuların otobüs gövdesiyle bariyer arasında sıkıştığını belirtti.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Budiono, polis ve kurtarma ekiplerinin kazadan yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaştığını, 6 yolcunun olay yerinde, 10'unun ise hastaneye sevk ya da tedavi sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Kazada yaralanan 18 kişinin çevredeki iki hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Budiono, bunlardan 5’inin durumunun kritik olduğunu kaydetti.