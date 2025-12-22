Ankara merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 25 kişi tutuklandı

Kategoriler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerini mercek altına aldı. Ankara merkezli 9 ilde operasyonun düğmesine basıldı.
Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri, mağdurlarda panik yaratarak para ve altınlarını aldıkları ve yakalanmamak amacıyla şapka ve maske taktıkları belirlendi.
Ayrıca bazı mağdurların, şüpheliler tarafından suç örgütünün banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildikleri tespit edildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 25'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.