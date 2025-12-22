Menü Kapat
12°
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ankara merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 25 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 9 ilde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yüzlerce vatandaşı dolandıran 28 şüpheliden 25'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
07:47
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
07:47

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerini mercek altına aldı. Ankara merkezli 9 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

VATANDALŞLARI BÖLGE KANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri, mağdurlarda panik yaratarak para ve altınlarını aldıkları ve yakalanmamak amacıyla şapka ve maske taktıkları belirlendi.

Ayrıca bazı mağdurların, şüpheliler tarafından suç örgütünün banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildikleri tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli, , , , Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ illerinde eş zamanlı düzenlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 25'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında tüyleri ürperten anlar! Burma pitonu, kırmızı kuyruklu yılan, tarantula ve dahası...
26 şirkete maliye operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
#istanbul
#bursa
#kocaeli
#dolandırıcılık
#operasyon
#suç örgütü
#Ankara
#Gündem
