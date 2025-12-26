Zulüm bitmiyor: İsrail askeri yol kenarında namaz kılan Filistinliyi ATV ile ezdi

İsrail ordusunda görev yapan bir yedek asker, işgal altındaki Batı Şeria'da yol kenarında namaz kılan bir Filistinliyi ATV ile ezdi. Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir beldesinde yaşanan olayda, namaz kılan Filistinliyi üzerine ATV sürerek ezen İsraillinin, orduda yedek asker olduğu bildirildi. Yol kenarında namaz kılan Filistinliyi ezdikten sonra bağırdığı ve otomatik silah taşıdığı görülen İsrailli, yoldan geçen ve olaya tepki gösteren Filistinli bir taksi sürücüsüne de saldırdı.