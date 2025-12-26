Altın ve gümüşte tarihi rekor! Gram altın fırladı: İşte 26 Aralık 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte yükselişini sürdüren altın 26 Aralık Cuma gününü rekorla açtı. Haftanın son işlem gününde yukarı ivmesini koruyan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan gümüşte rekor tazeleyerek 75 doları aştı. Hem gümüş hem de altın fiyatları aniden fırladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Aralık Cuma 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.211,47₺
Gram Altın Satış: 6.212,35₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.996,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.236,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.974,00₺
Yarım Altın Satış: 20.467,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.946,38₺
Tam Altın Satış: 40.742,46₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.679,48₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.721,94₺
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 103,12₺
Gümüş Satış:103,22₺