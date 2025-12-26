Altın ve gümüşte tarihi rekor! Gram altın fırladı: İşte 26 Aralık 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte yükselişini sürdüren altın 26 Aralık Cuma gününü rekorla açtı. Haftanın son işlem gününde yukarı ivmesini koruyan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan gümüşte rekor tazeleyerek 75 doları aştı. Hem gümüş hem de altın fiyatları aniden fırladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Aralık Cuma 2025 altın fiyatları...