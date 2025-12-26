Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Boşanma aşamasında ölümcül tuzak! Eşini boğup kendini astı

Karaman'da boşanma aşamasında olduğu eşine tuzak kuran koca, 2 çocuk annesi kadını boğarak öldürdü. Daha sonra kendini asan şahıs intihar etti. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

'da aşamasında olan çiftin son buluşması felaketle bitti. Genç kadın, terk ettiği evde kocası tarafından kan donduran bir tuzakla katledildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı.

Boşanma aşamasında ölümcül tuzak! Eşini boğup kendini astı

EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI

Fatma Çetinkaya'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) evine gitti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Boşanma aşamasında ölümcül tuzak! Eşini boğup kendini astı

KARISINI BOĞUP İNTİHAR ETTİ!

Yapılan inceleme sonucunda, Mithat Çetinkaya’nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.

Boşanma aşamasında ölümcül tuzak! Eşini boğup kendini astı

ACI HABERİ ALAN AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak gelen Fatma Çetinkaya’nın annesi kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Boşanma aşamasında ölümcül tuzak! Eşini boğup kendini astı

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Boşanma aşamasında ölümcül tuzak! Eşini boğup kendini astı

AVUKAT BAHANESİYLE TUZAK KURMUŞ!

Öte yandan, Mithat Çetinkaya'nın evi terk ederek kendi ailesinin yanına giden karısını avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler devam ediyor.

