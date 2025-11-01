Menü Kapat
 Baran Aksoy

İstanbul'da kan donduran cinayet! 2 çocuk annesi Aydan Vural'ı öldürüp, intihar etti

İstanbul Sarıyer'de bir şahıs, 2 çocuk annesi Aydan Vural'ı silahla vurarak katletti. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etti. başından vurdu daha sonra intihar etti. Korkunç cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
17:05
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
17:09

'de öğle saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evli ve 2 çocuk annesi Aydan Vural'ın (36) annesi "Kızıma ulaşamıyorum, evine geldim pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" diyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Annenin ihbarı Ayşe Vural'ın evine polis ekipleri sevk edildi. Vural ile bir erkek şahsı başlarından vurulmuş halde bulundu.

İstanbul'da kan donduran cinayet! 2 çocuk annesi Aydan Vural'ı öldürüp, intihar etti

SÜREKLİ TEHDİT EDİYORMUŞ...

Yapılan incelemelerde erkek şahsın Gökhan Meral (36) olduğu ve iddiaya göre Vural ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda Vural'ı sürekli ettiği belirlendi.

İstanbul'da kan donduran cinayet! 2 çocuk annesi Aydan Vural'ı öldürüp, intihar etti

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Ayrıca Meral'in 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

