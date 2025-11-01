Feribotta can pazarı! Denize düşen kadını diğer yolcular kurtardı

Üsküdar’da feribota binen kadın yolculuk esnasında denize düştü. Kısa süre içinde ortalık can pazarına dönerken, heyecan dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde seyir halindeki feribotta bir kadın sebebi bilinmeyen bir şekilde denize düştü. Düşmenin etkisiyle suyun üzerinde kalmaya çalışan kadın çırpınmaya başladı. Yolculardan biri kadını kurtarmak üzere denize atlarken diğer yolcular da can simidi atılarak kadına yardımcı olmaya çalıştı. Boğulmaktan kurtarılan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.