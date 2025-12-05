Menü Kapat
 | Ali Osman Polat

Hamas'tan işbirlikçi Şebab'ın ölümüne mesaj: "İhanetin sonu kaçınılmazdır, yeri tarihin çöplüğüdür"

Hamas, Gazze'de İsrail ordusuyla işbirliği yaparak çete kuran ve insani yardımları yağmalamasıyla tanınan Yasir Ebu Şebab’ın öldürülmesi üzerine açıklama yaptı. Örgüt, Ebu Şebab’ın sonunun, "halkına ve vatanına ihanet eden herkesin kaçınılmaz kaderi" olduğu uyarısında bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 03:33
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 03:50

, 'nde ile işbirliği yaparak yasa dışı faaliyetlerde bulunan silahlı çete lideri Yasir Ebu Şebab’ın öldürülmesinin ardından dikkat çekici bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ebu Şebab'ın başına gelenlerin, "Halkına ve vatanına ihanet eden, işgalci İsrail'in elinde bir araç olmaktan memnuniyet duyan herkesin kaçınılmaz sonu" olduğu belirtildi.

İSRAİL SİLAHLANDIRMIŞTI: KADERİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜDÜR

Geçmişte uyuşturucu ticareti gibi suçlardan cezaevinde yatan ve İsrail saldırıları sırasında serbest kalan Ebu Şebab, İsrail'in Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı çeteye liderlik ediyordu. Özellikle açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları yağmalamasıyla tanınıyordu.

Hamas, İsrail’in "ahlaki açıdan iflas etmiş hukuk tanımaz çeteleri" kullanmasının, halkının direnişi karşısında "bir çaresizlik halini yansıttığı" yorumunu yaptı.

Açıklamada, işbirlikçilere yönelik en sert uyarı ise şu ifadelerle geldi: "Halkının güvenliğini tehlikeye atan ve düşmanına hizmet eden herkesin kaderi, tarihin çöplüğüne atılmak, toplumdaki tüm saygınlığını ve itibarını kaybetmektir."

Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çete lideri Yasir Ebu Şebab öldürüldü
ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#filistin
#Yasir Ebu Şebab
#İşbirlikçi
#Silahlandirma
#Dünya
