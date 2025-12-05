Hamas'tan işbirlikçi Şebab'ın ölümüne mesaj: "İhanetin sonu kaçınılmazdır, yeri tarihin çöplüğüdür"

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail ile işbirliği yaparak yasa dışı faaliyetlerde bulunan silahlı çete lideri Yasir Ebu Şebab’ın öldürülmesinin ardından dikkat çekici bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ebu Şebab'ın başına gelenlerin, "Halkına ve vatanına ihanet eden, işgalci İsrail'in elinde bir araç olmaktan memnuniyet duyan herkesin kaçınılmaz sonu" olduğu belirtildi.

İSRAİL SİLAHLANDIRMIŞTI: KADERİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜDÜR

Geçmişte uyuşturucu ticareti gibi suçlardan cezaevinde yatan ve İsrail saldırıları sırasında serbest kalan Ebu Şebab, İsrail'in Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı çeteye liderlik ediyordu. Özellikle açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları yağmalamasıyla tanınıyordu.

Hamas, İsrail’in "ahlaki açıdan iflas etmiş hukuk tanımaz çeteleri" kullanmasının, Filistin halkının direnişi karşısında "bir çaresizlik halini yansıttığı" yorumunu yaptı.

Açıklamada, işbirlikçilere yönelik en sert uyarı ise şu ifadelerle geldi: "Halkının güvenliğini tehlikeye atan ve düşmanına hizmet eden herkesin kaderi, tarihin çöplüğüne atılmak, toplumdaki tüm saygınlığını ve itibarını kaybetmektir."