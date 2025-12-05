Zelenskiy'nin uçağına 4 askeri dronla suikast girişimi şüphesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hafta başında gerçekleştirdiği İrlanda ziyareti, güvenlik birimlerini alarma geçiren gizemli bir olayla sarsıldı.

The Journal haber sitesine göre, Zelenskiy'yi taşıyan uçağın Dublin Havalimanı'na yaklaşma güzergahında, planlanan iniş saatinde tam 4 adet askeri tip drone tespit edildi.

İRLANDA: "VURULMASI KARARI ALINDI ANCAK İMKÂN YOKTU"

Zelenskiy'nin uçağının inmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan ve büyük, pahalı ve askeri kapasiteye sahip olduğu belirtilen dronlar, iki saat boyunca İrlanda Denizi'ndeki donanmaya bağlı gemilerin üzerinde uçtu.

Yetkililer, dronların vurulmaması kararı alındığını belirtirken, o sırada bölgede bulunan donanma gemilerinde ve devriye uçaklarında dronları düşürme kabiliyetinin bulunmadığı da kaydedildi.

Hükümet yetkilileri, dronların karadan mı yoksa deniz aracından mı kalktığının henüz bilinmediğini, olayın ciddi bir güvenlik ihlali ve suikast girişimi ihtimali üzerinde durulduğunu vurguladı. Dronların, uçağın yaklaşma anını kıl payı ıskaladığı ancak dikkati donanma gemisine çekme amacı taşıyor olabileceği tahmin ediliyor.