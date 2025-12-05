Menü Kapat
 Ali Osman Polat

Zelenskiy'nin uçağına 4 askeri dronla suikast girişimi şüphesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İrlanda ziyaretinde uçağının iniş güzergahına nereden geldiği belirsiz 4 adet askeri tipte drone'un girdiği ortaya çıktı. Yetkililer, büyük ve pahalı olan bu insansız hava araçlarının kim tarafından kontrol edildiğini bilmediklerini ve olayın bir suikast girişimi olabileceği üzerinde durulduğunu açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
03:43
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
03:47

Devlet Başkanı Volodimir 'nin hafta başında gerçekleştirdiği ziyareti, birimlerini alarma geçiren gizemli bir olayla sarsıldı.

The Journal haber sitesine göre, Zelenskiy'yi taşıyan uçağın Dublin Havalimanı'na yaklaşma güzergahında, planlanan iniş saatinde tam 4 adet askeri tip tespit edildi.

İRLANDA: "VURULMASI KARARI ALINDI ANCAK İMKÂN YOKTU"

Zelenskiy'nin uçağının inmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan ve büyük, pahalı ve askeri kapasiteye sahip olduğu belirtilen dronlar, iki saat boyunca İrlanda Denizi'ndeki donanmaya bağlı gemilerin üzerinde uçtu.

Yetkililer, dronların vurulmaması kararı alındığını belirtirken, o sırada bölgede bulunan donanma gemilerinde ve devriye uçaklarında dronları düşürme kabiliyetinin bulunmadığı da kaydedildi.

Hükümet yetkilileri, dronların karadan mı yoksa deniz aracından mı kalktığının henüz bilinmediğini, olayın ciddi bir güvenlik ihlali ve girişimi ihtimali üzerinde durulduğunu vurguladı. Dronların, uçağın yaklaşma anını kıl payı ıskaladığı ancak dikkati donanma gemisine çekme amacı taşıyor olabileceği tahmin ediliyor.

