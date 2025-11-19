Ukrayna lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Kategoriler
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de karşılandı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
-Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çabalarda önemli olduğunu belirttik.
-Ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın yolunu açacak önerileri Rusya ile konuşmaya hazırız. İstanbul süreci devam ettirilmeli.
Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:
-Türkiye'nin yürütülen savaşa karşı tutumu Ukrayna için çok önemlidir. Türkiye'nin bu saldırganlığa karşı net duruşu için teşekkür ediyoruz.