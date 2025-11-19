Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ukrayna lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşılanan Zelenskiy'nin gündeminde esir takası ve müzakerelerin yeniden canlandırılması var.

Ukrayna lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Haber Merkezi
19.11.2025
19.11.2025
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarafından Beştepe'de karşılandı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Ukrayna lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çabalarda önemli olduğunu belirttik.

-Ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın yolunu açacak önerileri Rusya ile konuşmaya hazırız. İstanbul süreci devam ettirilmeli.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:

-'nin yürütülen savaşa karşı tutumu için çok önemlidir. Türkiye'nin bu saldırganlığa karşı net duruşu için teşekkür ediyoruz.

Ukrayna lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Esir takası ve müzakereler gündemde
ABD basınının 'gizli barış planı' iddiasına Rusya'dan jet yalanlama

ETİKETLER
#Türkiye
#ukrayna
#erdoğan
#ateşkes
#zelenskiy
#rusya-ukrayna savaşı
#İstanbul Süreci
#Dünya
