Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Esir takası ve müzakereler gündemde

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Türkiye'de birtakım görüşmeler yapacağını açıklayan Zelenskiy, gündeminde esir takası ve müzakerelerin yeniden canlandırılması olduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz."

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1990681235530699203

FRANSA İLE SAVAŞ UÇAĞI RAFALE ANLAŞMASI

Öte yandan Zelenskiy, Türkiye ziyaretinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Zelenskiy, Macron ile 100 Fransız savaş uçağı Rafale konusunda anlaştıklarını ifade etmişti.

Zelenskiy Fransa'dan savaş uçağı alımına ilişkin mutabakatı "tarihi bir anlaşma" olarak niteleyerek bu bağlamda Fransa ve Ukrayna'nın teknolojik ve endüstriyel kapasitesini birlikte artıracaklarını söylemişti.