İzmir'de korkunç kaza! Kamyon, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Konak ilçesinden Bornova ilçesine giden 35 FH 880 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 34 GCA 141 plakalı bir otomobil ile çarpıştı.
Kamyon, önüne aldığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Araçta mahsur kalan sürücünün büyük korku yaşadığı ve olay yerinde sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü.
Korku dolu anların yaşandığı olay sonrası çevredekiler, otomobildeki sürücünün yardımına koştu. Yaşanan ilginç kaza bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.