 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası gruptan nasıl çıkar?

Fenerbahçe nasıl tur atlar sorusu Gaziantep FK maçının öncesinde gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatının son grup maçları kapsamında bugün Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan aldıkları sonuca göre tur atlayacak ve çeyrek final oynamayı garantileyecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ihtimalleri...

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası gruptan nasıl çıkar?
Haber Merkezi
04.03.2026
04.03.2026
saat ikonu 19:30

'nda bugün C Grubu 4. maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında , 'ya konuk alacak. Karşılaşmanın ardından iki takımın da gruptan çıkma ihtimalleri belli olacak. taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası gruptan nasıl çıkar?

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasından çıkarak çeyrek finale yükselmesi için ilk 2 sırada tamamlaması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin grup aşamasını ilk 2 sırada tamamlamadığı durumunda ise diğer grupların üçüncüleriyle olan durumu kritik rol oynayacak.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası gruptan nasıl çıkar?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasından çeyrek final etabına ilk 2 sırada tamamlayan 6 takım ve en iyi 3 grup üçüncüsü yükselecek. Bu kapsamda Fenerbahçe diğer grup üçüncülerinden daha fazla puan topladıysa çeyrek final biletinin sahibi olacak.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası gruptan nasıl çıkar?

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK'YI YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında bugün oynanacak olan Gaziantep FK maçından galibiyet ile ayrılırsa grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyecek. Galibiyet senaryosunda sarı-lacivertliler, averaj hesaplaması olmadan tur biletinin sahibi olacak.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası gruptan nasıl çıkar?

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe'nin tur atlamasını grupta yer alan diğer rakiplerinin performansı belirleyecek. Fenerbahçe grupları ilk 2 sırada tamalarsa doğrudan çeyrek finale yükselecek. 3. sırada tamamlaması durumunda ise diğer grupların üçüncü sıradaki yer alan takımlarının performansları önemli olacak.

