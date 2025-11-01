Menü Kapat
Yaşam
 Ümit Buget

Aile katliamında kıskançlık iddiası! Akraba konuştu: Kardeşler birbirini sevmezdi

Ümraniye’de yaşayan Fatih Y., 10 yaşındaki oğlu H.Y.Y’yi ve erkek kardeşi Metin Y.'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Katliamın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlatırken, olayla ilgili konuşan akraba İsmail Y., kardeşlerin birbirilerini sevmediğini ve aralarında kıskançlık olduğunu söyledi.

01.11.2025
01.11.2025
saat ikonu 16:01

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde geçekleşen olay 31 Ekim Cuma saat 21.00 sularında yaşandı. Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan Fatih Y. oğulları ile tartışmaya başladı. Sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y. tartışma esnasında cinnet geçirerek 10 yaşındaki oğlu H.Y.Y’yi bıçakladı. Büyük oğlunun durumu amcasına bildirip yardım istemesi üzerine eve gelen Metin Y. olaya müdahale etti. Ancak genç adam kardeşi tarafından bıçaklandı. Oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayan adam daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından güvenlik güçlerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı ve kısa sürece gözaltına alındı.

Aile katliamında kıskançlık iddiası! Akraba konuştu: Kardeşler birbirini sevmezdi

"İLAÇ KULLANMADIĞI ZAMAN KENDİ AİLESİNE ZARAR VERİYOR"

Yaşanan olayın ardından konuşan Fatih Y.'nin akrabası İsmail Y., "Biz evde oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi, bir gürültü geldi. Biz kapıyı açtık, açtığımızda çocuğu zaten evde bıçaklamıştı. Çocuk herhalde kaçmaya çalıştığı merdivenlerden aşağıya indi. Biz bizzat gördük onu. Yani devamlı bıçağı vurmuş çocuğa, çocuk düşmüş. Düştüğü halde tekrar vurmuş. Onu öldü diye bıraktıktan sonra gitmiş, kendi çocuğunu da öldürmüş, 10 yaşındaki. Ondan sonra zaten direkt kaçmış. Tedavi görüyordu, her gün 5-6 tane ilaç kullanıyordu. İlaçları kullandığı zaman gayet iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu. İlaç kullanmadığı zaman kendi ailesine zarar veriyor, veriyormuş zaten. Hanımlığıyla da bayağı problemleri vardı. Hatta hanımı da cenazesi vardı; bir gün önce Giresun’a cenazeye gitmişti. Oradaki cenazesini defnetmeden sabah buraya geldi. Aileden de bayağı problemleri vardı" dedi

"ÇOK SEVİLEN BİR İNSANDI"

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Metin Y.'nin çok sevilen bir insan olduğunu aktaran İsmail Y., "Ölen abisi de çok sevilen bir çocuk, çok iyi bir çocuktu. Herkese yardımcı olan bir çocuktu. Yani biz ne olduğunu anlayamadık. Daha önce kıskançlık vardı aralarında. Zaten aralarında birbirlerini sevmiyorlarmış, birbirlerini sevmezlermiş. Kardeşler arasında böyle bir sıkıntı varmış.” Şeklinde konuştu.

NÖBETÇİ MAHKEME CEZAEVİNE GÖNDERDİ

Öte yandan, olaydan sonra gözaltına alınan Fatih Y., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

