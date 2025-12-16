Menü Kapat
10°
Dayısı tarafından feci şekilde katledildi! 'Barışma toplantısı' detayı kahretti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki Deniz Şişman, emlak ofisinde dayısının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Şişman'ın 1,5 yıl önce ortaklık mevzusu yüzünden çıkan tartışmaların bitmesi için organize edilen toplantıya hazırlanırken katledildiği ortaya çıktı.

Alanya ilçesinde 39 yaşındaki Deniz Şişman, dayısının silahından çıkan kurşunlarla hayattan koparıldı. Dayısı ile düzenlenen toplantıya hazırlanan genç kadın dehşeti yaşadı. Deniz ile dayısı İlhan S.'nin ortaklık yüzünden kanlı bıçaklı oldukları ortaya çıktı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan kardeş Mehmet Ş. ise yaşanan dehşet anlarını tek tek anlattı.

Dayısı tarafından feci şekilde katledildi! 'Barışma toplantısı' detayı kahretti

GENÇ KADINI GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlhan S. isimli şahıs henüz belirlenemeyen nedenle Mehmet Ş. isimli yeğeninin oturduğu eve gitti. Evde yeğenini tabancayla vurduktan sonra Yunus Emre Caddesi'nde bulunan yine yeğenine ait emlak ofisine gitti. Yanında getirdiği tabancayla ofisin içinde bulunan yeğeni Deniz Şişman'a ateş eden İlhan S. olay yerinden ayrılırken, kapıda duran eniştesi Ş.Ş.'yi ise bacağından vurdu. 20 metre ilerde Çelikler Süleymaniye Cami avlusuna giden İlhan S. banka oturduktan sonra aynı silahla hayatına son vermek istedi. Göğsünden ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Ayrıca evde ve ofiste vurulan kişiler çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan emlak ofisinin içinde vurulan Deniz Şişman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz Şişman, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı ardından yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Cikcilli Belediye mezarlığına defnedildi. Katil zanlısı İlhan S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dayısı tarafından feci şekilde katledildi! 'Barışma toplantısı' detayı kahretti

"CEZAEVİ ÖLÜM OLURDU"

Öte yandan tedavisi halen süren zanlı İlhan S.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yaptığı tahmin edilen sosyal medya paylaşımında "İhanet, ahlaksızlık, hırsızlık ve namussuzlukları için, Narkoman sapık yaşamları için, yanlarında çalışan gencecik insanları kokaine alıştırıp kullandıkları için, aşağılık kişiliklerini gizleyerek hak yiyerek şeytani roller yaptıkları için, şeytani algılar yaptıkları için, hayatta hiçbir insanî ve manevi değere sahip olmadıkları için, insanlığa, akrabalığa, iyiliğe, yardım etmeye, güvenmeye olan inancımızı yok ettikleri için çoktan bedel ödemeleri gerekiyordu. Rabbim affetsin artık dayanmak mümkün olmadı. Kötülük ve kalleşlik yeryüzünden silinmeli ve ihanet asla cezasız kalmamalı. Tüm sevdiklerim dostlarım hakkınızı helal edin. Cezaevi ölüm olurdu" sözlerini sarf etmişti.

Dayısı tarafından feci şekilde katledildi! 'Barışma toplantısı' detayı kahretti

"HER SEFERİNDE BU TOPLANTIYI REDDETTİ"

Yaşanan olayın ardından evde katil zanlısı İlhan S. (58) tarafından vurulan Mehmet Ş.(36), bu açıklamalara tepki gösteren bir açıklama yaptı. Mehmet Ş, "Katil zanlısı İlhan S. ile ortaklığımızı yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdıktan sonra, kendisi farklı zamanlarda şahsıma ve şirketime yönelik asılsız ve tutarsız iddialarda bulunmaya başlamıştır. İşimizi her zaman temiz ve şeffaf şekilde yürüttüğümüz için bu haksız iddialara, iş ilişkisi içinde olduğumuz veya olmadığımız hiçbir kurum ya da kişi itibar etmemiş, tüm paydaşlarımız bu süreçte yanımızda olmuştur. Bu mesnetsiz iddialara son vermek ve taraflar arasında adil bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla, defalarca ortak aile büyüklerimiz ve konuya vakıf kişilerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmesini talep etmemize rağmen, İlhan S. iddialarının temelsiz olduğunu bildiğinden her seferinde bu toplantıyı reddetmiştir. Sonrasında, kendisinin de itiraz edemeyeceği şekilde tarafsız kişilerin belirlendiği ve elimizdeki kanıtların sunulacağı bir toplantının 11 Aralık 2025 günü saat 11:00'de tarafsız bir grubun huzurunda yapılması kararlaştırılmıştır" dedi.

Dayısı tarafından feci şekilde katledildi! 'Barışma toplantısı' detayı kahretti

"KAPIYI AÇAR AÇMAZ ATEŞ ETTİ"

Açıklamaların iftira olduğunu da aktaran Mehmet Ş., "Bu paylaşımlar, gerçekleştirdiği katliamı meşrulaştırmak ve kendini haklı göstermek amacıyla yapılmıştır. İntihar etmeye karar verdikten sonra sosyal medyada asılsız ve manipülatif ifadeler kullanmıştır. Bu derece ağır iftiraları kabul etmediğimizi, bu acılı süreçte kamuoyuyla paylaşmak zorunda hissettik. Kendisinin de katılacağı toplantı hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz sırada, katil zanlısı İlhan S. gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe duyduğu ve artık yaptıklarını gizleyemeyeceğini anladığından, saat 10:15'te yani toplantının başlamasına 45 dakika kala evimin kapısını çalmış ve kapıyı açar açmaz başıma ateş etmiştir. Hayatta kaldım. Beni vurduktan sonra yaklaşık 500 metre mesafedeki ofisime yürüyerek gitmiş ve orada hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği canice bir saldırıda bulunmuştur. Ablam Deniz Şişman'ı vahşice katletmiş, ardından babam Şenol Şişman'a dört el ateş etmiştir. Güvenlik kamera kayıtlarından, elinde silahla diğer odalarda başka kimlerin olduğunu araştırdığı ve ofisimize ziyarete gelen 18 yaşın altındaki bir gencin saklanarak kurtulduğu görülmüştür. Hiçbir, kültürde ve dinde karşılığı olmayan bu vahşetin, vicdanlarda asla kabul edilmeyecek bir davranış olduğuna inanıyorum. İlhan S'nin işlediği adli suç nedeniyle en ağır cezayı alması için adli süreci başlattığımızı ve bu yönde gereken her türlü hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz'' ifadeleri kullanıldı.

