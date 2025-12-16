Tünelde feci kaza! Otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Şişli'de bulunan Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, önünde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosikletli ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan M.B.U., direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen Ş.T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.