10°
Gündem
Furkan Torlak'tan 'Kütüphane' itirafı! Mehmet Akif Ersoy mekana böyle götürmüş

Mehmet Akif Ersoy ve birçok isme yapılan uyuşturucu operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmada adı geçen Furkan Torlak da İletişim Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etmişti. Ersoy ile 'çocukluk arkadaşı' olduğunu söyleyen Torlak, gittikleri 'Kütüphane' adlı mekan hakkında konuştu. Torlak mekana nasıl götürüldüğünü anlattı.

Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve birçok ünlü televizyoncuya düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Ersoy tutuklanırken, yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında verilen ifadelerde Koordinatörü Furkan Torlak'ın da adı geçmişti. Torlak olaylarla bağlantısı olmadığını söylese de görevinden apar topar istifa etti. ekranlarında olayla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fatih Atik, Furkan Torlak'ın açıklamasını canlı yayında okudu.

Furkan Torlak'tan 'Kütüphane' itirafı! Mehmet Akif Ersoy mekana böyle götürmüş

KÜTÜPHANE ADLI MEKANA GİTTİĞİNİ DOĞRULADI

Atik, "Ben kendisini tanırım. Kimseye operasyon çektiğini görmedim" dedi. Cem Küçük ise bu sözlere karşı çıktı. Öte yandan Furkan Torlak 'Kütüphane' adlı mekana gittiklerini doğruladı ve Mehmet Akif Ersoy'un kendisine esprili bir gönderme yaptığı belirtti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Ben kendisini tanırım. Cem Küçük'ün dediği gibi ben birilerine operasyon çektiğine tanık olmadım. Özel hayatında neler yaptığı o kendi bileceği bir iş.

Furkan Torlak'tan 'Kütüphane' itirafı! Mehmet Akif Ersoy mekana böyle götürmüş

EV VE ARABA İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Ben açıklamasını iletiyim. Gönderdiği açıklamadan okuyorum. Arabasıyla ilgili bir şey söylemişsin. Aracın 10 milyon TL değil, bunun tam yarısı olduğunu söylüyor. Oturduğu evi de 2021 yılında bir önceki evi satarak almış. O olayı ben de biliyorum. Orada bir tapu sıkıntısı da varmış. O dönemde ev fiyatı 3-4 milyon TL aralığındaydı. Müteahhit ve arsa sahipleri anlaşmazlığı nedeniyle daireler uzun süre satılamadı. Aynı sitede başka tanınmış isimler de oturuyor diye bir açıklama göndermiş. Fuat Uğur'un da adını vererek, "Sayın Fuat Uğur'u yıllardır takip ediyorum. Uğur DMM paylaşımlarına destek vermiş saygı duyduğum bir büyüğümdür" diyor. Kendisinin de ortak dostlar aracılığıyla bunu bildiğini ifade ediyor.

Furkan Torlak'tan 'Kütüphane' itirafı! Mehmet Akif Ersoy mekana böyle götürmüş

SENİ KÜTÜPHANE'YE GÖTÜRECEĞİZ"

Uyuşturucu testi konusunda şöyle bir şey var. Cem Küçük test yapılsın demişti ya. Kendi zaten böyle bir başvuruda bulunmuş. Çok önce gönüllü olarak başvuru yapacağını bildirmiş yakında yapar. İstifa konusuna gelince herhangi bir telkin olmadığını, kurumun adı geçince sorumlu davranış olarak kendinin istifa ettiğini söyledi. Bir de bu Kütüphane denen mekana da gitmesiyle alakalı şöyle diyor Furkan Torlak, çocukluk arkadaşı tarafından, "Seni Kütüphane'ye götüreceğiz" esprisiyle götürüldüğünü söylüyor. Aşırı gürültülü ve kalabalık olduğu için mekandan çıkmış ve orada bir koltukta oturduğunu söylüyor bana gönderdiği açıklamada. Ve o dönemde de İletişim Başkanlığı'nda görevi olmadığını söylüyor.

Cem Küçük'ten Furkan Torlak için sert çıkış: Evinin fiyatını açıkladı! 'Neler yaptığını biliyoruz'
