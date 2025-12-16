TÜİK açıkladı: Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 204,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. 2025 yılı Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Kasım 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.