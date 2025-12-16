Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak: Altın topuklu mavi piton derisi ayakkabı, kase, kaykay...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, altın topuklu mavi piton derisi ayakkabılar, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın hediyesi bir kase gibi birçok hediyeyi açık artırmaya çıkaracak. Meloni'nin hediyelerinin değerinin ise 800 bin euro olduğu düşünülüyor.

İtalya Başbakanı , yurt dışı seyahatleri sırasında dünya liderlerinden aldığı 270 hediyeyi bir hayır müzayedesinde satmaya karar verdi. Roma merkezli Bertolami Fine Art evi tarafından en yüksek teklifi verene satılacak ürünlerin tam listesi açıklanmadı. Fakat dikkat çeken birkaç hediye belli oldu.

Il Foglio gazetesinin haberine göre, eşyalar İtalyan başbakanının ofisi olan Palazzo Chigi'nin üçüncü katındaki bir depoda kilitli tutuluyor. Net tarih henüz belli değil fakat amaç Noel öncesi gerçekleştirmek ve elde edilen gelirin hayır kurumuna bağışlanması.

Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak: Altın topuklu mavi piton derisi ayakkabı, kase, kaykay...

Meloni'nin satışa çıkaracağı hediyelerin değerinin 800 bin euro olduğu düşünülüyor. Türkiye'den herhangi bir hediye olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

EDİ RAMA'NIN ATKI HEDİYESİ

Hediyeler arasında Arnavutluk Başbakanı 'nın, Meloni'ye ocak ayında 46. doğum günü için verdiği bir atkı var. Rama, ikili Abu Dabi'deki bir enerji güvenliği toplantısında bir araya geldiğinde atkıyı Meloni'ye sunmak için diz çökmüştü.

Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak: Altın topuklu mavi piton derisi ayakkabı, kase, kaykay...

Meloni'nin iktidara gelmesinden bir ay sonra, Kasım 2022'de Bali'deki G20 zirvesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den aldığı geleneksel bir Kerala elbisesi, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den bir mücevher kutusu ve Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'dan bir porselen çay takımı da bulunuyor.

Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak: Altın topuklu mavi piton derisi ayakkabı, kase, kaykay...

ZELENSKİY'DEN BİR TABLET

Diğer hediyeler arasında ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'dan bir seramik kase, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den bir tablet , Moldova'dan suluboya resimler, makyaj malzemeleri, bir kaykay ve Libya ile diğer Arap ülkelerine yaptığı geziler sırasında alınan 15 halı bulunuyor.

Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak: Altın topuklu mavi piton derisi ayakkabı, kase, kaykay...

ALTIN TOPUKLU MAVİ PİTON DERİSİ AYAKKABILAR

Ancak belki de en tuhaf hediyeler, Milei'den gelen heykelcik ve Suudi-İtalyan İş Konseyi direktörü Kamel Al-Munajjed'den Meloni'nin aldığı altın topuklu mavi piton derisi ayakkabılardı.

Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak: Altın topuklu mavi piton derisi ayakkabı, kase, kaykay...

Meloni'nin ayrıca İtalya'nın eski başbakanlarına hediye edilen ve depoda toz toplayan eşyaları da satmayı planladığı belirtildi.

